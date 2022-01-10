نجوى كرم تكتسح تيك توك.. هاشتاغ اسمها يقترب من نصف مليار مشاركة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم انضمامها منذ أربعة أشهر فقط إلى تطبيق “تيك توك” من خلال تدشين حساب رسمي لها، إلا أن النجمة اللبنانية نجوى كرم تحقق ملايين المشاهدات على التطبيق.

وحقق اسم نجوى كرم باللغة العربية أكثر 384 مليون استخدام في مجموع المشاهدات الحقيقية للهاشتاغات التي يستخدمها الناشطون على موقع “تيك توك” الشهير.

ويعتبر هاشتاغ نجوى كرم، الذي اقترب من نصف مليار مشاهدة، ظاهرة أشبه بتحطيم للأرقام القياسية بين النجمات في الوطن العربي، إذ أنها تملك فيديوهات قليلة على التطبيق، لكن عدد استخدام اسمها يرتفع بشكل كبير نظرًا لمحبّة روّاد الإنترنت لأغنياتها ومشاركتهم بإعجاب لأعمالها الفنية.

ذكر أن نجوى كرم طرحت خلال العام 2021 الماضي أغنيتين جديدتين، الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحرة قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، والأغنيتين من إخراج هس غدار.

وتصدّرت نجوى بعد صدور الأغنيتين قائمة أكثر الأغاني تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “يوتيوب”، حيث حصدت كل أغنية ملايين المشاهدات.