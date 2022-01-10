على طريقة Snow White.. أديل في كليب جديد بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عمدت النجمة العالمية أديل على تشويق الجمهور لعملها المصوّر الجديد Oh my God، بعد أن شاركت منشوراً مستوحى من Snow White على إنستغرام، تظهر فيه بصورة لنفسها وهي جالسة وتحمل تفاحة حمراء، بفستان أحمر بدون أكتاف بأظافر حمراء طويلة، لتشوق جمهورها بالأغنية الجديدة معلنة عن موعد طرحها في يوم 12 يناير الحالي.

ويأتي ذلك بعد أن قامت بنشر مقطع قصير من Oh My God على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها يوم الخميس 6 يناير، حيث شاركت المغنية نظرة سريعة على مقطع الفيديو المليء بالسحر. ويُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 15 ثانية بالأبيض والأسود، “أديل” وهي ترتدي فستاناً وتقف عبر غرفة مظلمة.

وكتبت في التسمية التوضيحية المرفقة مع الفيديو: “راحة واستعادة! الشعور بالاستعداد لعام 2022، هناك الكثير قادم، أنا متحمسة لكم جميعاً لرؤيتها”.

وأغنية Oh my God هي الأغنية الخامسة في الألبوم الرابع لـ”أديل”، 30، والذي صدر في نوفمبر العام الماضي. تتعمق الأغنية في المشاعر التي مرت بها “أديل” أثناء طلاقها من زوجها السابق “سيمون كونيكي”، بعد زواج دام لمدة سبع سنوات تقريباً قبل انفصالهما عام 2019.