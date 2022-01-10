شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يكلف مجلس نقابة الموسيقين بمتابعة حالة عبد الله حلمى وتذليل أي عقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، لـ"الخليج 365"، إنه كلف مجلس النقابة بمتابعة تطورات الحالة الصحية لعازف الكولة الشهير عبد الله حلمي، والذي أصيب بسرطان الحنجرة وبسببه استأصلها منذ عام كامل.

فيما قال المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة الموسيقيين، إن العملية التي أجراها عبدالله حلمي كانت منذ عام وأن النقابة تابعت معه كل التطورات وقتها، مؤكدًا أن النقابة تقف واراء عبد الله حلمي وأي عضو من أعضاء وتقدم الحد الأقصي للدعم الذي تستطيع النقابة تقديمه علي المستوي المادي، مؤكدًا أن النقابة تفتح ذراعيها لأي دعم تستطيع أن تقدمه للفنان عبد الله حلمي وانها تحت أمر أسرته في أي شيء تستطيع أن تقدمه له، وأن هاني شاكر طالب المجلس بتذليل أي عقبات للوقوف إلى جوار عبد الله حلمي والاطمئنان علي حالته الصحية.



عبد الله حلمى

ومن جانبه قال عصام نجل الفنان عبد الله حلمي، عازف الكولة الشهير، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن والده أجري عملية جراحية استأصل فيها الحنجرة وذلك بسبب إصابته بسرطان الحنجرة وبالطبع فقط النطق والكلام، مؤكدًا أن حالته النفسية ليست في أفضل حال لكنه بخير حاليًا، حيث إن العملية الجراحية كانت منذ عام كامل.

وأشار عصام إلى أن الكثير من الفنانين يسألون على والده ويتواصلون معه للاطمئنان على صحة والده ومنهم الكينج محمد منير والذي يطمئن علي حالة والده بين الحين والآخر.