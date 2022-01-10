شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى بالدوين تدعم زوجها جاستين بيبر بعد إعلان خطته الغنائية فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما يعتبر الثنائى جاستين بيبر وهالى زوجته من أشهر الثنائيات حول العالم، حيث يحرصان دائمًا على التواجد معًا فى كل المناسبات والظروف، مثلما كان الحال مؤخراً مع هايلى بالدوين التى حرصت على الذهاب إلى الاستديو الخاص بزوجها بإطلالة أنيقة للغاية مثلما ذكر تقرير موقع الديلى ميل خلال تقرير له.

وأكد التقرير أن زيارتها جاءت بغرض دعمه أثناء تسجيله أكثر من أغنية جديدة سيقوم بطرحها خلال الفترة المقبلة، بعدما شارك خلال العام الماضى فى إحياء حفلات ضخمة للغاية، وقراره الأخير بوضع جدول مزدحم للغاية يسافر فيه إلى عدة دول حول العالم بهدف إحياء حفلات أضخم هناك، ما يجعله فى حالة تركيز شديدة على مشاريع غنائية فى الوقت الحالى.



هايلى

كما يأتى ذلك بعد قرار المغنى العالمى جاستين بيبر إضافة عدد من الحفلات إلى "جولته العالمية" التي سيبدأها تحت اسم Justice، حيث سيقدم مغني البوب ثمانية عروض كجزء من جولته التي تنطلق خلال العام الجارى 2022 لكنها لن تصل إلى الدول البريطانية حتى فبراير 2023.



هايلى بالدوين

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، تشمل حفلاته في المملكة المتحدة عرضين في O2 Arena بلندن، إلى جانب حفلات أخرى في مانشستر وبرمنجهام وشيفيلد وجلاسكو وأبردين.



هايلى فى صورة أخرى

تطرح تذاكر ما قبل البيع بداية من اليوم 16 نوفمبر الجارى، على ان يبدأ بيعها في لندن بداية من غدا الأربعاء 17 نوفمبر الجارى، في الساعة 10 صباحًا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ومن ناحية أخرى كانت عادت الحياة إلى طبيعتها مؤخرًا بين الثنائى جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين وفقًا لما أكده موقع ديلى ميل مؤخرًا بعدما ظهرا معًا قبل شهر، وذلك اثناء تناولهما وجبة العشاء فى الولايات المتحدة، بعدما حرصت هايلى بالدوين على نفى كل الشائعات التي ربطت بينهما وزعمت تعرضها لمعاملة سيئة من زوجها حيث كشفت خلال تصريحات عن عدم وجود أية أساس من الصحة لتلك الأخبار.

وأضافت هايلى بالدوين وقتها قائلة: "أنا محظوظة حقًا لأقول إنني مع شخص يحترمني للغاية، والذي يجعلنى أشعر بأنني مميزة كل يوم".

وكانت عدسات مصورى الباباراتزى التقطت صورًا للنجمين جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين فى يوليو الماضى، أثناء نزهتهما بأحد الجزر اليونانية وفقًا لما أكده تقرير نشره موقع الديلى ميل وقتها حول الثنائى الذى يتمتع بمتابعة كبيرة من جمهورهما حيث يعتبر من أهم أشهر الثنائيات فى العالم.