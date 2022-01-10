شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نصيحة العندليب للديفا سميرة سعيد فى يوم عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الديفا سميرة سعيد اليوم الإثنين بعيد ميلادها، فهي مغربية الأصل تعيش في مصر وحاصلة على الجنسية المصرية، وقد نشأت فى ظل وجود كبار نجوم الغناء منهم عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، وقد نصحها العندليب عبد الحليم حافظ بالسفر إلى مصر عام 1977 أثناء زيارته للمغرب، ومنها زارت الإمارات مع الموسيقار بليغ حمدى، وانتقلت إلى القاهرة ولحن لها بليغ حمدي أغنية "علمناه الحب".

تزوجت سميرة سعيد من الموسيقار هاني مهنا ثم انفصلا بعد زواج استمر عدة سنوات ثم تزوجت من رجل الأعمال "مصطفى النابلسي" الذي أنجبت منه ابنها الوحيد "شادي"، ومن أشهر أغانيها "احكي يا شهرزاد"، "ليلة حبيبي"، "قال جاني بعدي يومين"، "مش هتنازل عنك أبدا"، "ع البال".

ولقبت بـ "الديفا"، بسبب جمال مظهرها واناقتها، مرورًا بجمال الفن الذى لا يمكن لأحد أن يضاهى فيه سميرة سعيد، وصولًا للحفاظ على النجومية والمكانة التى لم تهتز مهما مرت سنوات طويلة، واستطاعت الديفا أن تنصر المرأة من خلال أغانيها التى عبرت عن كل مرحلة فى حياة المرأة.

طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، أحدث أغانيها الجديدة "الوقت الحلو" وهى خامس أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.



سميرة سعيد



سميرة سعيد