شكرا لقرائتكم خبر عن "فى انتظار بابا" لـ سمير العصفورى مستمر على المسرح القومى حتى 15 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر العرض المسرحى "فى انتظار بابا" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمى، وإخراج المخرج الكبير سمير العصفورى، وذلك على خشبة المسرح القومى بالعتبة، حيث تقدم آخر 3 ليالى عرض ضمن موسمه الأول هذا الأسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين من 13 يناير حتى 15 يناير، الجمعة الساعة 7 ونصف مساء، ويومى الخميس والسبت الساعة 9 مساء.

ويقول الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي إنه بجانب استمرارية العرض بنجاح كبير، فالعرض مستمر بنفس الحماس من أول ليلة عرض حتى الآن سواء لدي أبطال العرض المسرحي أو الجمهور العاشق للمسرح، مع وجود كوكبة من النجوم بالعرض خاصة مع عودة المخرج الكبير سمير العصفوري الذي له رصيد كبير من الأعمال المسرحية وما زال يقدم لجمهوره الجديد في عالم الفن، بالاضافة الى مجموعة عمل من ممثلين ومبدعين أضافت للعرض إبداع واحترافية.

يذكر أن " في انتظار بابا" عن "الإلياذة" للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا، يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر فى العرض من خلال الأحداث والمواقف.

"في انتظار بابا" بطولة سماح أنور، أحمد سلامة، انتصار، مفيد عاشور ،ماهر محمود ،سميحة عبد الهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل، علي كمالو، بسمة شوقي، وليد أبو ستيت، خالد عبد الحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري.