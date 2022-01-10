فن ومشاهير

"نتفليكس" تقدم فيلما وثائقيا عن عالم مغني الراب كانييه ويست

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد "نتفليكس" منصة الترفيه العالمية، لطرح الجزء الأول من الفيلم الوثائقي الذي يتناول رحلة مغني الراب كانييه ويست، على مدار أكثر من 20 عامًا.

وكشفت نتفليكس عن الفيديو التشويقي للفيلم الوثائقي "Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy"، والذي من المقرر الكشف عنه في فبراير المُقبل.

الفيلم الوثائقي يتم تقديمه في ثلاثة أعمال لكلارنس "كودي" سيمونز وتشيك أونزاه، وهي مجموعة أفلام فنية تكشف عن تجربة كانييه ويست، وتعرض رحلته منذ البداية حتى أصبح فنانا عالميا وبات اسمه علامة تجارية عالمية. الفيلم من إخراج وإنتاج: كلارنس "كودي" سيمونز وتشيك أونزاه.

جدير بالذكر وبحسب سكاي نيوز عربية، شهد شهر أكتوبر الماضي موافقة القضاء الأمريكي رسميا على تغيير اسم المغني المعروف باسم كانييه ويست إلى "يي"، من دون أي اسم شهرة أو اسم ثان.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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