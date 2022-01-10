بُقبلة على رأسها.. نجل سميرة سعيد يحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل شادي النابلسي بعيد ميلاد والدته الفنانة سميرة سعيد، الموافق اليوم 10 يناير الجاري.

ونشر شادي صورًا تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا أمي، شكرا لك على التوجيه والدعم، أحبك أكثر من كل شيء".

وظهر شادي في إحدى الصور وهو يُقبل رأس والدته، خلال تواجدهما في "يخت" وسط النيل.

ومن ناحية أخرى طرحت المطربة المغربية سميرة سعيد، مؤخرًا أغنية "الوقت الحلو"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "الوقت الحلو" هي خامس أغنية ضمن ألبوم سميرة سعيد الغنائي الجديد "إنسان آلي"، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب.