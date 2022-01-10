فقد نعمة الكلام.. أحمد طارق يطالب برد الجميل لعازف الكولة عبدالله حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طالب الموزع الموسيقي أحمد طارق يحيى، محبي عازف الكولة عبدالله حلمي برد الجميل له، والتواصل معه لرفع روحه المعنوية، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

الموزع الموسيقي أحمد طارق يحىي عبر صفحته في موقع فيسبوك، نشر صوره تجمعه والعازف الشهير، وكتب: "إتربينا على اغاني محمد منير وكتير مننا راح حفلاته وناس كتير تعرف اللي في الصورة ده مين... عبدالله حلمي".

وتابع: "من أطيب وأشطر عازفين الكولة في الوطن العربي، تاريخه كبير جدا ولعب مع مطربين كتير جدا وفي أغاني كلنا بنحبها وعمرنا ما شفناه، وبجد دايما صوت آلته كانت دايما معايا في الهدوء والشجن وفي الفرح والخروج من اي مود كئيب".

وأضاف الموزع الموسيقي: "عم عبدالله ربنا وضعه في اختبار لظروف صحية فقد نعمة الكلام وبالتالي العزف على آلته، قد إيه صعب إن الواحد مايعرفش يتكلم بس الأصعب ان عمره كله اللي افناه في اتقان آلته اللي هي أكل عيشه.. يروح ف لحظة منه.. أنا متأكد ان دي بداية لحاجات كتير عم عبدالله يقدر يعملها مش نهاية لطموحه وعزيمته".

واختتم أحمد طارق يحىى: "ولكن اللي طالبه منكم انكم تردوا الجميل للراجل ده وتسألوا عليه وتزوروه كل اما تفتكروا وساعدوه بشكل معنوي وغير معنوي.. ممكن كلمة أو فكرة من حد ترفع روحه المعنوية".

عازف الكولة عبدالله حلمي أجرى جراحتين لإستئصال ورم سرطاني في الحنجرة، وذلك في أكتوبر 2020.

وكُرم عبدالله حلمي في مهرجان الموسيقى العربية باعتباره من أشهر عازفي الكولة، ويعد من أبرز أعضاء فرقة الفنان محمد منير، ويشارك أيضا بالعزف مع عمرو دياب، وعلي الحجار.

وكان عبدالله قد بدأ مشواره الفني خلال فترة تجنيده، إذ كان ضمن الدفعة التي ضمت كل من محمد منير، وعلي الحجار، وذلك قبل سفره إلى فرنسا للعمل هناك لعدة سنوات.