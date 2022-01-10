شاهد .. شادي النابلسي يحتفل بعيد ميلاد والدته

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يناير 2022 06:56 مساءً - احتفل ” شادي النابلسي ” نجل الفنانة ” سميرة سعيد ” من طليقها ” مصطفى النابلسي ” بعيد ميلاد والدته في منشور له عبر حسابه على إنستجرام .

وتضمن المنشور صورا تجمع بين شادي النابلسي وسميرة سعيد ظهر بها وهو يحتضنها وهما على متن يخت .

وكتب شادي في تعليقه على الصور : ” عيد ميلاد سعيد يا أمي .. شكرا لك على التوجيه والدعم .. أحبك أكثر من أي شيء ” .

كما نشر نجل سميرة سعيد من خلال خاصية الاستوري صورة لقالب الكيك بمناسبة عيد الميلاد .. وظهرت على تورتة الميلاد صورة لوالدته مصحوبة بعبارة : ” عيد ميلاد سعيد ديفا ” .