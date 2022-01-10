طليق نيللي كريم يردّ على تصريحاتها المثيرة للجدل حول زيجاتها السابقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تصريحات الفنانة نيللي كريم الأخيرة حول زيجاتها السابقة قبل زواجها من لاعب الإسكواش السابق والفنان الحالي هشام عاشور، والتي قالت فيها إنها كانت فاقدة الأمل في الرجال بصورة عامة، و”أن حظها فيهم وحش” على حد قولها “كنت ماشية من أزبل لأزبل”… أُثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورداً على تلك التصريحات، قال رجل الأعمال هاني أبو النجا طليق نيللي كريم، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة mbc مصر: “ربنا يهنيها هي كان ليها تصريحات كتيرة طول الوقت، وقالت قبل كده أنا اتضغط عليا، وإن المذيعة ضغطت عليا، لكن يهمني إنها تبقى كويسة حقيقي، ومش مثالية مني نهائياً، وإحنا في وضع جيد لكن مش أصدقاء أوي، حتى لا يقول الناس إنني أدّعي المثالية”.

وأضاف أبو النجا: “لن أرد على الخطأ بخطأ مثله لسبب مهم جداً وهو أن ابنتي الكبرى تبلغ من العمر 15 سنة، وشقيقتها الصغرى 11 سنة، وهما تعيشان معي، وهذا تم بالتفاهم والتراضي، حتى لا يظن أحد أنني أخذتهما غصباً، فهي رأت أن من مصلحتهما أن تعيشا معي، لكن لا يمكنني الرد على هذه التفاصيل أو تلك الردود”.