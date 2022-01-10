بالصورة – محمد إمام يتجاهل الحكم الصادر بحقه ويظهر بلوك مختلف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاهل النجم محمد إمام الحكم الصادر بحقة بعد فسخ عقد عمل فيلم “إبراهيم الرفاعي” وإلزامه بدفع 900 ألف جنيه، وفاجأ الجميع بلوك مختلف وجريء.

وشارك النجم المصري متابعيه على تطبيق “إنستغرام” بصورة جديدة ظهر فيها بإطلالة شتوية وشعر أبيض، حيث صبغ شعره بالكامل باللون الأشقر المائل الى الأبيض، وهو ما شكّل صدمة للكثير من متابعيه… وعلّق محمد إمام على الصورة قائلاً: “الغزالة رايقة، ما الناس الحلوة سايقة”… لينضم بذلك إلى موجة “التراند” السائدة على السوشيال ميديا بسبب هذه الأغنية، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وغناء النجم كريم محمود عبدالعزيز، والطفل محمد أسامة.

وجاءت هذه الصورة بعد الضجة التي أحدثها محامي المنتج أحمد عبد الباسط بكشفه عن إصدار المحكمة الاقتصادية حكمها النهائي بفسخ عقد عمل فيلم “إبراهيم الرفاعي” وإلزام محمد إمام بدفع 900 ألف جنيه وفوائد 4%، من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.