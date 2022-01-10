شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد تنضم لمسلسل "توبة" مع عمرو سعد فى دور زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة أسماء أبو اليزيد إلى فريق عمل مسلسل "توبة" بطولة الفنان عمرو سعد الذى يخوض به السباق الرمضانى 2022، وذلك بعد فترة من التحضيرات، وهو من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى، ويشارك في بطولته ماجد المصرى، دياب، أحمد بدير، صبا مبارك، كريم عفيفى، وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء تصوير أول المشاهد خلال الأيام القليلة المقبلة، وتجسد أسماء دور زوجة عمرو سعد خلال أحداث العمل.

وشاركت مؤخرًا أسماء أبو اليزيد فى مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، هبة داغر، بسنت النبراوى، نيرة عارف، سمر علام، هانى إبراهيم وإخراج وائل فرج.

يذكر أن عمرو سعد انتهى من تصوير مسلسل "الجسر" مع الفنانة نيللى كريم، ومكون من 6 حلقات، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كل من محمد علاء وخالد كمال وسارة الشامى، محمد علاء جمايكا، عصام عمر، وتدور أحداث العمل فى إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

وكان آخر أعمال عمرو سعد مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، يوسف شعبان وليد فواز، خالد كمال، فرح يوسف، أحمد كشك، مريم أمين، ليلى حسين، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.