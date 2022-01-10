شكرا لقرائتكم خبر عن هقطع عليكم فيلم الجميلة والقرد.. محمد ثروت يروج لمسلسل "الفرح فرحنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان محمد ثروت، لمسلسله الجديد "الفرح فرحنا"، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلاً: "معلش هقطع عليكوا فيلم الجميلة والقرد مين شاف الحلقة الأولى من الفرح فرحنا سمير اسكوبار".



محمد ثروت

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد ضيوف الشرف مهم أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة وغيرهم، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

وانضم محمد ثروت انضم مؤخرًا إلى مسلسل "فاتن أمل حربي" من بطولة النجمة نيللي كريم فى ويعرض في السباق الرمضاني لعام 2022 بجانب شريف سلامة وأحمد حاتم ووفاء عامر وعدد من الفنانين، فيما تواصل الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

كما يشارك محمد ثروت أيضًا فى بطولة مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى.

وانتهى محمد ثروت مؤخرًا من عرض مسرحية "سلام مربع" في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر الماضى، وشارك في بطولتها إلى جانب محمد هنيدى، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، محمد محمود، إيمان السيد، حسن عبد الفتاح وإخراج خالد جلال.