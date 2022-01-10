شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر الأفريقى يصدر كتابا عن هدى سلطان بعنوان "10 نساء فى واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصدر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في الدورة الحادية عشرة كتاب عن الفنان الكبيرة الراحلة هدي سلطان ويهديها دورته الجديدة، الكتاب اختار له الناقد كمال رمزي مؤلفه عنوان "10 نساء في واحدة" ليرصد من خلاله تجربة الفنانة الراحلة صاحبة الشمولية الفنية فقد كانت تمثل وتغني وتركت أعمالاً متنوعة ما بين المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة.

المهرجان ينطلق يوم 4 مارس وتستمر فعالياته حتي يوم 10 ويطلق شعار "إعادة اكتشاف مصر" ويصدر كتابًا بنفس الاسم لمجموعة من الكتاب باللغتين العربية والانجليزية، بالإضافة لإصدارات أخرى ونشرات وملفات خاصة عن كل ما يخص الدورة الحادية عشرة فقد تصل الإصدارات لـ10 إصدارات متنوعة.



مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

كان المهرجان قد أطلق منذ فترة قصيرة بوستره الرسمي، كما أعلن عن شعار الدورة الجديدة وهو (إعادة اكتشاف مصر)، كما ستخصص مائدة مستديرة حول أهمية و جماليات مواقع التصوير للمساهمة في رفع الوعي العالمي تجاه مصر، وسيكرم المهرجان في دورته المقبلة النجم الكبير حسين فهمي بمنحه تكريم إنجاز العمر، وتكريم المخرجة أبولين تراوري من (بوركينا فاسو)، وتكريم النجم المصري عمرو سعد، وتحمل الدورة اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية، وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.