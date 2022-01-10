تعليق طليق ” نيللي كريم ” على تصريحاتها الأخيرة حول زيجاتها السابقة وحظها بالرجال

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يناير 2022 02:57 مساءً - استضافت الإعلامية ” ياسمين عز ” في برنامجها كلام الناس خبير التغذية الدكتور ” هاني أبو النجا ” وطليق الفنانة ” نيللي كريم ” .

وخلال اللقاء علق هاني أبو النجا على تصريحات طليقته الأخيرة ببرنامج ” نجاحهن ” المذاع عبر قناة سكاي نيوز عربية والتي تحدثت بها عن زيجاتها السابقة وحظها السئ في الرجال التي ارتبطت بهم إلى أن تعرفت على زوجها الحالي لاعب الإسكواش السابق ” هشام عاشور ” .

فقالت نيللي كريم في تصريحاتها : ” أنا كنت فاقدة الأمل في الرجالة، حظي كويس إني قابلت ناس كتير وحشة، كلهم الحمد الله طلعوا وحشين جدا، من أزبل لأزبل، عندنا في مصر مصطلح بكابورت ” .

ورد الدكتور هاني أبو النجا على ذلك مؤكدا على أن لكل شخص أخطاء وأنه ليس مثاليا .. متمنيا لطليقته نيللي كريم السعادة والهناء في حياتها .

وأضاف : ” هي ليها تصريحات مختلفة طول الوقت يعني كان في قبلها تصريح إنها اتضغط عليها والمذيعة ضغطت عليها لما قالت الكلمتين اللي فاتوا ، فالتصريحات بتختلف وفي الآخر أنا يهمني إنها تبقى كويسة حقيقي ” .

وتابع : ” احنا مش أصدقاء غاليين خالص علشان بس الناس متتدعيش إن أنا بدعي المثالية لكن الخطأ مقدرش أرد عليه بخطأ تاني لسبب مهم أوي .. أنا بنتي الكبيرة عندها 15 سنة والصغير 11 وعايشين معايا بالتفاهم وبالتراضي والطرف الآخر شايف إن مصلحتهم هنا ” .