نادر الأتات يتصدّر عبر الإذاعات في لبنان.. “قلي وينك” بالمرتبة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمر النجم اللبناني نادر الأتات بحصد النجاح في أغنيته الجديدة “قلي وينك”، ويتصدّر الإحصاءات في البرامج المختصة بسباق الأغنيات في لبنان وعدد من البلدان العربية.

وتصدرت أغنية “قلي وينك” المرتبة الأولى في لبنان خلال الأسبوع الماضي الممتد حتى يوم 14 ديسمبر وذلك بحسب الإحصاءات الرسمية لعدد من الفضائيات والإذاعات ومن بينها ONE TV وFame FM و”أغاني “أغاني”، للأغنيات الأكثر طلباً واستماعًا في لبنان.

وفي هذه المناسبة عبّر نادر الأتات عن سعادته بالأصداء الإيجابية للأغنية وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”: “مبسوط كتير إنو قلي وينك بالمرتبة الأولى هالأسبوع عبر الإذاعات والتلفزيونات اللبنانية وان تي في و فايم اف_ام و أغاني أغاني محبتكن دايمًا عندي بالمرتبة الأولى”.

هذا وتحتل أغنية “قلي وينك”، المراتب الأولى في صدارة الترند بموقع “يوتيوب”، محققًة أكثر من 3.8 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط من صدورها.

وتنال أغنية “قلي وينك” تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح الأغنية مواقع ”تيك توك”، و“إنستغرام”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية.

يذكر أن أغنية “قلي وينك” كلمات إميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ. وكليب الأغنية من إخراج عادل سرحان، وتم تصويره بمدينة دبي في الإمارات، في فكرة مميّزة، تعالج موضوع الفراق والصعوبات التي يواجهها الحبيب بعد فقدان حبيبته.