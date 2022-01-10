إيرادات الأحد.. "من أجل زيكو" الثاني و"الكاهن في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "الكاهن"، "ريتسا"، "برا المنهج"، "المحكمة"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الأحد 9 يناير إيرادا بلغ مليونا و903 آلاف و257 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الجريمة

احتل فيلم "الجريمة" صدارة قائمة الإيرادات في شباك التذاكر، وحقق 970 ألفًا و856 جنيها.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

من أجل زيكو

وجاء في المركز الثاني فيلم "من أجل زيكو"، محققًا 804 آلاف و311 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

الكاهن

في المركز الثالث يأتي فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 55 ألفًا و557 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

مربع برمودة

وحصل فيلم "مربع برمودة" على المركز الرابع محققًا 35 ألفًا و684 جنيها.

مربع برمودة تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

برا المنهج

وذهب المركز الخامس لفيلم "برا المنهج" 15 ألفًا و54 جنيها.

برا المنهج سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

أبو صدام

وحصل فيلم "أبو صدام" على المركز السادس، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ12 ألفًا و367 جنيها.

أبو صدام قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، زينة منصور، علي الطيب، علي قاسم.

ريتسا

وكان المركز السابع من نصيب فيلم "ريتسا"، بعد تحقيقه 3 آلاف و791 جنيها.

ريتسا تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان.

المحكمة

وكان المركز الثامن من نصيب فيلم "المحكمة"، والذي حقق 1637 جنيها.

المحكمة من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، كريم عفيفي، أحمد داش، مايان السيد.