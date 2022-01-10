عثر عليه ميتا في فندق.. وفاة الفنان الكوميدي بوب ساجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الشرطة الأمريكية عثورها على الفنان الكوميدي الأمريكي بوب ساجيت، ميتا في غرفته في أحد الفنادق بولاية فلوريدا.

الشرطة كشفت في بيان لها، أن الفنان الراحل البالغ من العمر 65 عاما، تم العثور عليه متوفيا في الفندق، ولم تجد ما يؤكد تعاطيه المخدرات، أو وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

وجاءت وفاة الفنان الراحل، بعد مشاركته يوم السبت الماضي، في تقديم عرض كوميدي في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا.

وبدأت شهرة الفنان الأمريكي بوب ساجيت بعد تقديمه شخصية الأب المرح "داني تانر" في المسلسل التليفزيوني الشهير "Full House " من 1987 إلى 1995، عاد ساجيت إلى تقديم شخصية "الأب المرح"، بعد عرض المسلسل بالفترة من 2016 حتى 2020.

وقدم الراحل بوب ساجيت برامج عديدة، ومنها البرنامج الكوميدي الشهير " America's Funniest Home Videos".