"حظي وحش في الرجالة".. هاني أبوالنجا يعلق على تصريحات طليقته نيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الدكتور هاني أبو النجا، خبير التغذية، إنه ليس مثاليًا وله أخطائه، وذلك أثناء استضافته في برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر.

وتابع ردًا على تصريحات طليقته الفنانة نيللي كريم الأخيرة، والتي تحدثت خلالها عن حظها السيء في الرجال الذين قابلتهم، وقال "ربنا يهنيها، كان فيه تصريحات أخرى أن المذيعة ضغطت عليها، ما يهمني أن تكون في أفضل حال، لكن نحن لسنا أصدقاء غاليين".

وتابع "لا يمكنني الرد على الخطأ بخطأ، خاصة وأن ابنتنا الكبرى عمرها 15 عامًا، بينما الصغرى 11 عامًا، وتعيشان معي بتفاهم وتراضي مع الطرف الآخر، لذلك لا يمكنني الرد على هذه التفاصيل، ولا يمكنني أن أجاري هذه الردود".

وكانت الفنانة نيللي كريم تحدثت عن قصة حبها مع زوجها لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور.

وقالت نيللي، خلال لقائها مع برنامج "نجاحهن"، المعروض عبر قناة "سكاي نيوز"، إنها كانت فاقدة الأمل في الرجال، قائلة: حظي وحش فيهم.. كنت ماشية سيء لأسوأ، لو كان حد قابلته في حياتي كويس ما كنتش قابلتك".

وتابعت: "الرجل يُعجب بأي فنانة لأنه ينظر لها، وهي على الريد كاربت وعاجبه الشكل، وبعدها تظهري على شكلك الطبيعي كبني آدم من غير مكياج ومن غير كوافير، وهنا نكتشف أنه عايزني كشكل وليس بني آدم، وفي الأغلب لا يلحق يعرفها كإنسانة، لكن نادرًا لما حد يتعب نفسه ليتعرف عليكِ كبني آدم طبيعي من غير مهنتك والريد كاربت".

ومن جانبه قال هشام عاشور: "نيللي بتتعامل مع الناس بطيبة جدا، وبطبيعية، وأنا بحترم نجوميتها، الناس بتحس بطيبتها وحلاوة قلبها، الناس حاسة إنها بني آدمة مختلفة، بس دماغها ناشفة زي الحجر".

واحتفلت النجمة نيللي كريم بزواجها من نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، في أغسطس الماضي.

ومن ناحية أخرى تخوض نيللي كريم السباق الرمضاني المقُبل بمسلسل "فاتن أمل حربي"، ويشاركها العمل كل من فادية عبدالغني، وفاء عامر، شريف سلامة، أحمد حاتم، محمد ثروت، خالد سرحان، وهو من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج محمد جمال العدل.