سيف نبيل تحاصره الملايين على يوتيوب.. “آه ياني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحقق النجم العراقي سيف نبيل نجاحًا لافتًا بأغنيته الجديدة “آه ياني”، والتي طرحها مؤخرًا عبر المواقع الموسيقية وقناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وحصد فيديو كليب “آه ياني” أكثر من 12 مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوعين على صدوره عبر قناة سيف نبيل الرسمية في موقع “يويتوب”.

أغنية “اه ياني” باللهجة العراقية، من كلمات وألحان سيف نبيل وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

وحمل كليب أغنية “اه ياني” الذي أخرجه دان حداد نظرة إبداعية فريدة والعديد من المؤثرات البصرية في مشاهد إخراجية غربية تم تنفيذها بحرفية عالية لناحية التقطيع والكادرات.

وتلقى سيف نبيل العديد من التعليقات التي أثنى بها الجمهور على العمل، من خلال صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.