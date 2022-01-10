أيتن عامر تحصد النجاح مع لايف ستايلز في ساعات.. “بناقص”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت الفنانة المصرية أيتن عامر أن تسيطر على اهتمام الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرح أغنيتها الجديدة “بناقص”، التي أصدرتها منذ يومين في أوّل تعاون لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

الأغنية التي تمثل التجربة الأولى لـ أيتن عامر في الغناء حققت نسبة مشاهدة مرتفعة وصلت إلى ما يفوق 750 ألفًا على “يوتيوب”، كما تصدّرت قائمة الترند لأكثر الفيديوهات رواجًا في مصر والسعودية والإمارات ومعظم البلدان العربية.

وتحمل أغنية “بناقص” وهي باللهجة المصرية، كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم، واستغرق تنفيذها فترة طويلة، إذ حرصت “لايف ستايلز ستوديوز” على أن يتحقق حلم أيتن عامر مع الشركة وفق خطة متكاملة حتى تكون تجربتها في الغناء بقدر درجة احترافها في التمثيل.

أمّا الكليب تم تصويره مع المخرجة بتول عرفة التي قدمت أيتن عامر بصورة أكثر من رائعة، فظهرت امرأة رومانسية وقوية في آنٍ تتغلب في نهائية المطاف على معاناتها، في رسالة تدعو فيها كل فتاة إلى تخطي أزمتها واستكمال حياتها حتى تتمكن من التغلب على أحزانها وتخطي أوجاعها لتصل في النهاية إلى تحقيق ذاتها وبلوغ النجاح.