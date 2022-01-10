شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى لرحيل هادى الجيار.. أدوار حفرها باسمه أحدها عرضت بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ10 يناير ذكرى رحيل الفنان الكبير هادى الجيار الذى رحل عن عالمنا زى النهاردة من العام الماضى بصورة مفاجئة بعد إصابته بفيروس كورونا، ليخلف حزنًا كبيرًا وسط محبيه ممن تأثروا به وبفنه الذى أثراه بمسيرة طويلة ما بين السينما والدراما والمسرح ليقدم أبرز الأدوار الذى نستعرض أبرزها خلال السطور التالية.

هادى الجيار ومدرسة المشاغبين

بكل تأكيد يبقى دوره فى مسرحية مدرسة المشاغبين واحد من أهم أدواره فى بدايته التى مهدت الطريق له ولجيله لطريق النجومية بعدما حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا أثناء عرضها.

المال والبنون

من أهم أدواره فى عالم الدراما، الذى تألق فيها عبر شخصية "منعم" شقيق احمد عبد العزيز ونجل الفنان القديرعبد الله غيث، ليلعب شخصية من أهم الأدوار فى مسيرته الفنية.



هادى الجيار والمال والبنون

العصيان

من أبرز أدواره أيضاً، حين لعب شخصية مركبة بصورة كبيرة، مع الراحل محمود ياسين، بعدما جسد شخصية ابن شقيقه، ووالد زوجة أحد أبناءه لتمرشخصيته بمنحنيات عديده طوال أحداث المسلسل.

الضوء الشارد

قدم خلال المسلسل شخصية صعيدية، بخفة دم مميزة للغاية، طوال أحداث المسلسل جعلته فى قالب آخر بعيداً عن الأحداث الدرامية العديدة الذى يشملها العمل، إلا أن زوج سمية الخشاب خلال الأحداث شكلاً دوراً مختلفاً للشخصية الصعيدية التى تمتلك خفة دم كبيرة عبر دور "صبرى".

الاختيار

استطاع الفنان الراحل أن يجسد مشاعر الأب لنجله الوحيد الضابط "احمد مكى"، فى الجزء الثانى من مسلسل الاختيار بقدرة كبيرة، وموهبة عكسها خبرة طويلة جعلت مكى بنفسه يصفه بأنه شعر وكأنه والده بالضبط، كما نالت الشخصية ردود فعل واسعة لم يشهدها الراحل إذ توفى بعد انتهاءه من تصوير مشاهده وقبل عرض المسلسل بأشهر فى رمضان الماضى.