شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حفلات صباحية ومسائية لفرقة نيران جورجيا بالأوبرا.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فرقة الباليه الملكى القومى الجورجية التى تعد أول الفرق الأجنبية الزائرة فى العام الجديد 2022 حيث تقدم عرض نيران جورجيا فى 5 حفلات صباحية ومسائية على المسرح الكبير وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل والحادية عشرة صباحًا والثامنة مساء يومى الخميس والجمعة.

تضم الفرقة 35 عارضًا محترفًا يؤدون مجموعة من التابلوهات الفلكلورية الراقصة تجمعها فكرة فنية واحدة تعبر عن اسم العرض وتحمل المشاهد فى رحلة إلى جورجيا القديمة عاكسة طابع مجتمعها الفريد فى شكل يتميز بالإبهار وتكامل العناصر الفنية من ملابس، ديكور، إضاءة، موسيقى ومدعم بتقنيات تكنولوجية حديثة منها رقصه النبلاء، رقصة المحاربين، المبارزة ، السير فى مدينه تبليسى القديمة، الخدعة، أمطار الربيع، التنافس، بدلة كولخيان، حفلة تنكرية والرقصة الأخيرة وغيرها .

يذكر أن فرقة الباليه الملكى القومى بجورجيا تحت قيادة جيلا بوتسخيشفلي ومايا كيكنادس قدمت عروضًا على اشهر المسارح العالمية فى 80 دولة على مداركثر من 30 عامًا وشهدها أكثر من 40 مليون مشاهد .