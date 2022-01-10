شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة لبنانية فى السعودية.. عاصى الحلانى ومروان خورى وملحم زين يجتمعون 13 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من المطربين اللبنانيين، لإحياء حفل غنائي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهم عاصى الحلانى ومروان خورى وملحم زين، في ليلة لبنانية تشهد حضور عدد كبير من الجمهور السعودى خاصة أن الثلاثى يتمتعون بجماهيرية كبيرة في الوطن العربى، وذلك يوم الخميس 13 يناير الجارى.

وأحيا النجم اللبنانى عاصى الحلانى مؤخرًا، حفل غنائي على هامش إكسبو دبى 2020، وقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه الجديدة ‏والقديمة، حيث دمج بين أغانى الماضي والحاضر، حتى تتناسب مع كل الأجيال التى حضرت ‏الحفل.

وطرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خوري.

وطرح المطرب اللبناني ملحم زين مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أمى وضحكتك"، على موقع يوتيوب، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مهند العزاوى، وألحان على جاسم، وتوزيع الموسيقى أحمد المهندس، وإخراج عادل سرحان.