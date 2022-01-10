شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: عماد الونش فى مسلسل "حلم" شخصية مختلفة عما قدمته من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد رياض، عن دوره في مسلسل "حلم" الذي يعرض حاليًا على قناة الحياة لـ"الخليج 365": أقدم شخصية عماد الونش وهي شخصية اجتماعية شخصية يمكن من الشخصيات اللي جديدة علي الناس مش متعودة على تقديمي لنوعية الأدوار دي".

وأضاف رياض: "أنا سعيد أني أقدمها؛ وسعيد بتعاونى مع المخرج الكبير حسني صالح المخرج للمرة الثانية بينما الشخصية بها أحداث كثيرة ومراحل تطور كبيرة جدًا لا أستطيع أن أحرق تفاصيلها الآن ولكنها شخصية من الشخصيات الحلوة جدلاً التي قدمتها".

وتابع رياض قائلاً: "الأهم أن الجمهور يراني بشكل مختلف عما قدمته من قبل والحمد لله ردود الفعل كانت رائعة جدًا من خلال الحلقات الماضية سواء من كبار المخرجين أو الزملاء أو الجمهور في الشارع

مسلسل "حلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب .

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.