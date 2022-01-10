التونسية حنان العش تثير موجة من السخرية بعد حديثها عن رغبة رونالدو اقامة علاقة عاطفية معها!

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يناير 2022 05:43 صباحاً - تعرضت عارضة الأزياء التونسية، حنان العش، لموجة كبيرة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن صرحت في برنامج تلفزيوني إن لاعب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي ، كريستيانو رونالدو، أراد إقامة علاقة عاطفية معها.

وتهكّم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على حنان العش، بعد تصريحها في برنامج تلفزيوني للإعلامي التونسي، هادي زعيم، بأن كريستيانو رونالدو أرسل لها عديد الرسائل على تطبيق ”واتساب“ لكنها رفضت إجابته.

وأضافت حنان العش أن رونالدو أرسل لها رسائل على ”انستغرام“ بعد أن رآها وأعجب بها، مشددة على أنه تحصل على رقم هاتفها من صديق واتصل بها.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حنان العش، ونشروا صورا لزوجة رونالدو، جورجينا رودريغيز، باكية كما نشروا صورا لكريستيانو رونالدو وعائلته، وعلقوا على الصور قائلين إن حنان العش ستشتت شمل هذه العائلة.

وقال الإعلامي، سمير الوافي ، متهكما على حنان العش في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ”في تصريح صحفي حصري خصنا به اليوم السيد كريستانو رونالدو…نفى بشدة أي علاقة تجمعه بالانسة حنان العش…مؤكدا أنه فوجئ مساء أمس خلال مشاهدته برنامجه المفضل فكرة سامي الفهري…صحبة زوجته جورجينا بتصريحات حنان العش“.

وأضاف سمير الوافي ”وقد اتصل بصديقه هادي زعيم ليطالب بحق الرد لكن هادي تجنب الرد على إتصالاته المتكررة…فاتصل بصديقه الفنان منصف عبلة الذي يعرفه منذ حفل طهور إبنه جيلاني فتواصل عبلة مع هادي لنفس الغرض بطلب من كريستيانو ”.

وجاء في تدوينة الوافي“ وأضاف نجم مانشستر يونايتد أن تصريح الآنسة العش تسبب في نقاش حاد بينه وبين جورجينا انتهى بقضاء ليلته خارج غرفة النوم…كما اكد انه ينوي تكليف الاستاذ منير بن صالحة برفع قضية جزائية استعجالية ضد المدعوة حنان العش ”.

ونشر الإعلامي والممثل، زياد المكي، صورة لرونالدو وهو غاضب، وقال في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك ”هذه صورة رونالدو بعد أن سمع أنه معجب بحنان العش ”.

وقال الممثل التونسي، كريم الغربي، في تدوينة نشرها على فيسبوك “ تونسيون يراسلون زوجة كريستيانو رونالدو ويقولون لها.. زوجك يريد علاقة مع حنان العش..“.

وقال الناشط بالمجتمع المدني، حمزة رمضان، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك “ بعد تصريح حنان العش و علاقتها بكريستيانو رونالدو.. هذا الأخير ينهار و يبكي بحرقة و يغني بلوعة.. لن انساك يا حنان ”.

وقالت الناشط السياسي، احمد حدادي، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك ”أقوى كذبتين سنة 2022.. الكذبة الاولى.. هادي زعيم قال لحنان العش كريستيانو يشاهد برنامجنا.. والكذب الثانية، حنان العش قالت رونالدو أُعحب بي ”.

وفي وقت لاحق، ردت حنان العش على السخرية التي تعرضت لها ونشرت مقطع فيديو يثبت تواصل رونالدو معها عبر انستغرام وعرضه اقامة علاقة معها.