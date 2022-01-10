أحمد حسن ينشر فيديو لتفاصيل ولادة زوجته زينب لطفلهما الثاني

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يناير 2022 05:43 صباحاً - تصدر اليوتيوبران الشهيران أحمد حسن وزوجته زينب، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرهما مقطع فيديو يوثق لحظات ولادة زينب لطفلها الثاني.

وشارك أحمد وزينب عبر حسابهما الخاص في يوتيوب مقطعا يرصد تفاصيل الولادة، والتحضير لها، وأيضا لحظة وضع المولود، الذي أكد والده أنه يشبه زينب وشقيقته آيلين قائلا: ”ابننا أمور أوي، شبه زينب وآيلين، وحاسس إن مشاعر الأبوة دي لا توصف، وخد كل التطعيمات وسليم“.

وظهرت زينب بوجه شاحب للغاية دون وضع أي مساحيق تجميل، مؤكدة أنها ستلد قبل أوانها معلقة:“ عيزاكم تدعولي تعبانة ومتوترة جدا والله العظيم“.

كما نشرا فيديو آخر بعنوان ”حفلة معرفة جنس مولود أحمد حسن وزينب الجديد“، وخلاله تحدثا عن معاناة زينب مع اقتراب موعد ولادتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد أعلن اليوتيوبر الشهير أن زوجته ستضع ذكرا، قائلًا: ”محتارين بجد مش عارفين هنسمي إيه، بجد مش مصدقين نفسنا بنشكر ربنا“.

أما زينب، فقالت خلال الفيديو: ”محتارة لأن عملنا حسابنا إنها بنت وجبنا حاجة بنات وعايزة أتأكد فعلا لأني دلوقتي مشتتة“.