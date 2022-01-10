شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف يشارك بأغنية فى حكاية "بنات السباعى" من مسلسل "حد فاصل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المطرب إيساف بأغنية تحمل اسم "بحبك" من كلمات عادل سلامة وألحان أحمد محيي وتوزيع مونتى ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من حكاية "بنات السباعى" من مسلسل "حد فاصل" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتخوض من خلاله الفنانة ريم البارودى أولى بطولاتها في الدراما خلال هذه الحدوتة التي تدور في 5 حلقات ويشارك في بطولتها محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل، واخراج تامر حمزة.

"بنات السباعى" هي الحدوتة الثانية من مسلسل "حد فاصل" الذى كان يحمل اسم "القرار"، وذلك بعد انتهاء ادوارد من تصوير الحدوتة الأولى بعنوان "خيال علمى" ويشارك في بطولتها نانسي صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد وعفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد إبراهيم.

وانتهى مؤخرًا المطرب إيساف من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "عشان راجل"، من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وطرح مؤخرًا المطرب إيساف أغنية "قلبها" وهى من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع محمود صبرى، وإخراج أحمد جيلانى.

وطرح إيساف منذ فترة أغنية بعنوان "سيرة حلوة" والتى أهداها للفنان الكبير الراحل سمير غانم على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد شكرى، وألحان شريف بدر، وتوزيع شريف بدر، مكس وماستر أحمد شعتوت، والكليب من إخراج طارق حسين.

كما طرح مؤخرًا كليب "فرصة نرجع" الذى جمعه بالمطربة باسكال مشعلانى وهو من إخراج فادى إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمد الشاعر، إشراف فنى أحمد حسنى وحققت الأغنية نجاحا كبيرًا.

يذكرأن المطرب إيساف بدأ مشواره ألفنى من خلال برنامج المسابقات الغنائية "ستارميكر" فى نسخته الثانية وشارك فى الكثير من الحفلات والمهرجانات المدرسية وهو لا يزال طفلاً فى الحادية عشرة من عمره، ثم أثقل موهبته بدراسة أصول الموسيقى الحديثة ليبدأ مشواره مع الغناء، وأصدر أول ألبوماته للساحة ألفنية عام 2007م بعنوان "معاه قلبي"