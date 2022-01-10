غادة عبد الرازق بإطلالة شبابية في جلسة تصوير جديدة.. والجمهور: “إنتي صغرتي كده إزاي؟” – شاهدها هنا

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يناير 2022 02:43 صباحاً - في الفترة الأخيرة وبعد حذف جميع الصور القديمة من حسابها الرسمي على “إنستجرام” عادت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق لمشاركة جمهورها بصور من جلسات تصوير جديدة لها. وأطلت غادة في الصور بإطلالات متنوعة منها الأنيقة والكلاسيكية وفساتين السهرة والشبابية.

آخرهم كانت جبسة تصوير ظهرت فيها غادة عبد الرازق بإطلالة شبابية جريئة حيث أرتدت جاكيت وبنطلون من الجلد الأسود، وصففت شعرها بطريقة مختلفة إلى الوراء، كما وضعت على وجهها مكياجًا رقيقًا.

ونشرت غادة، الصور، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي. ونالت تلك الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها، وانهالت التعليقات عليها، ومنها: “هو انتي صغرتي إزاي كده؟”، “حلوة أوي أوي”، “القمراية”، “عسل وربنا”، “جميلة يا غادة”.

غادة عبد الرازق باكية: «انشغلت بالفلوس والشهرة ومعنديش أمل في 2022»

من ناحية أخرى، حلّت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة مؤخرًا على برنامج «صدى الملاعب»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا.

وقالت غادة عبد الرازق، خلال الحلقة، إنها مازلت متأثرة بمجموعة من الأحداث التى تعرضت لها فى سن صغير وقبل الشهرة وظنت أنها تخطيتها ولكنها مازالت تترك أثرًا كبيرًا بداخلها.

وتابعت: «من أكثر الأشياء التى مازلت تؤثر عليّ وفاة والدي وترك والدتي لي وانشغالي عن روتانا ابنتي في صغرها بسبب الشهرة والفلوس».

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هذا وقد أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، غيابها عن مشاركتها بالموسم الرمضاني المقبل 2022.

وأكدت غادة عبد الرازق، في منشور عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، أنها اعتذرت عن الموسم الرمضاني المقبل، قائلة: «أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وباحبه وباحترمه جدا؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة».

وأضافت: «أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي ولن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري».

وتابعت غادة عبد الرازق: «قلتها وباقولها ميت مرة مرة مرة.. اعتذرت السنة دي عن رمضان والكلام ده متوثق في كل حواراتي، بعد مسلسل لحم غزال.. أرجوكم أبعدوني عن حساباتكم الشخصية.. أظن الرسالة وصلت.. وشكرًا».

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