تعرّفوا على زوجة الفنان أحمد ماهر.. إعلامية مصرية شهيرة.. لن تتوقعوا من هي؟ – صور

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يناير 2022 02:43 صباحاً - منذ أن ظهر الفنان المصري أحمد ماهر على الشاشة استطاع أن يحجز له مكانا في الوسط الفني، وكون قاعدة جماهيرية عريضة في مصر والعالم العربي بأعماله الفنية الناجحة، ولكن لم يتعرف الجمهور ابدا على زوجته الإعلامية المصرية الشهيرة.

حيث يعتبر أحمد ماهر من الفنانين الذين لا يحبون الكشف عن تفاصيل حياتهم الشخصية؛ ولذلك لا يعلم الكثيرين أنه متزوج من الإعلامية المشهورة “وفاء ماهر” التى، أصدرت في الآونة الأخيرة أولى مؤلفاتها وهو كتاب “حكايات امرأة أربعينية”، وكما ظهرت مؤخرًا بعرض الأزياء العالمي مع الفنانة “نيرمين ماهر، نجوى فؤاد”.

أحمد مـاهر له ولد واحد يعمل بالوسط الفني وهو الفنان الشاب محمد ماهر وكان أهم أعماله: «حضرة المتهم أبي»، مع الفنان نور الشريف، ومسلسل «حديث الصباح والمساء» وآخرها مشاركة في حكاية تقلها دهب – مسلسل «إلا أنا»، وكان أحمد مـاهر قد صرح رفضه في البداية دخول ابنه عالم التمثيل مبررًا بأنه يخاف من فشله، وعندما علم بدخوله لهذا المجال قال “أنا اطمنت لكن مش متابع بقى ورايا مشاكل تانية”.

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السيرة الذاتية لأحمد ماهر:

أحمد ماهر، هو ممثل مصري. مواليد (13 أغسطس 1946 -) في بولاق أبو العلا بالقاهرة، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية (مصر) معهد الفنون المسرحية عام 1973م، بدايته كانت في مرحلة الدراسة في فريق التمثيل بالمدرسة وأول شخصية قدمها كانت شخصية أبو طالب عم الرسول، وتدرج في مراكز الشباب وقدم العديد من العروض لفرق الهواء لقصور الثقافة الجماهيرية، وعين في مسرح الطليعة، عقب تخرجه وشارك في معظم العروض التي قدمها المسرح.

وقدم العديد من الشخصيات كان أولها شخصية “أبو طالب عم الرسول”، كما شارك في العديد من العروض التي كان المسرح يقدمها، واشتهر بأدواره في المسرح وتميز بتجسيد الشخصيات التاريخية وقوة أدائه وذلك بسبب اتقانه للغة العربية الفصحى،

كما قدم أحمد ماهر للمسرح عدد من أهم وأنجح المسرحيات منها: المتزوجون ودول عصابة يا بابا، وإجازة ممتعة جدا، ومسرحية أربعة غجر والخامس جدع، كما أشتهر “أحمـد ماهر” بالحملة القومية لتنظيم الأسرة من خلال الإعلانات و اشتهر بمقولته “الراجل مش بس بكلمته.. الراجل برعايته لبيته وأسرته”

وشارك أحمد ماهر في مسلسلات قبل الضياع، السيرة الهلالية، ذئاب الجبل، رأفت الهجان، وريا وسكينة، والنساء يعترفن سرا، ووجوه عارية، ورداء لرجل آخر، ولا إله إلا الله، ومارد الجبل، والبرنامج الدرامي سر الأرض، وهوانم، وقدرته على أداء الشخصيات القوية الإرادة، يمكن مشاهدته في حلاوة الروح، وشمس الزناتي.

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