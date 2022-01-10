طبيب وائل الابراشي يكشف سبب وفاته ويعرب عن صدمته!

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يناير 2022 02:43 صباحاً - خيمت حالة من الصدمة والذهول على الوسط الإعلامي والفني، بعد إعلان خبر وفاة الإعلامي المصري وائل عن عمر ناهز 58 عاماً، إثر تداعيات فيروس كورونا وتليف الرئة.

وكشف الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير الطبي لمستشفى زايد التخصصي، وطبيب الراحل الإبراشي، حالته الصحية قبل وفاته، وقال في تصريحات إعلامية: ”يوم 28 كانون الأول/ ديسمبر 2020 أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكان يعاني من تليف في الرئة، واستمر في مستشفى زايد التخصصي لمدة 3 شهور، وكانت الأمور تتحسن معه نوعاً ما، لكن حدث تليف في الرئة بنسبة كبيرة“.

وأكيد الطبيب المعالج أن الراحل وائل الإبراشي، غادر المستشفى الذي تلقى به العلاج بتاريخ 28 آذار/ مارس الماضي، وقال: ”نسبة التليف 60% من الرئة، أي أن 60% من الرئة لا تعمل، وكان موضوع على جهاز الأكسجين“.

وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد إلى أن الفريق الطبي طمأن الإعلامي المصري وقتها بأن حالته الصحية سوف تتحسن مع استخدام جهاز الأكسجين، وأن التلفيات التي أصابت الرئة بسبب فيروس كورونا، سوف تزول بشكل تدريجي مع العلاج، وأن الـ 40% من الرئة التي تعمل ستزيد من كفاءتها، وقال: ”والله هو كانت المتابعة في البيت عن طريق المدام بتاعته، كانت تطمئننا عليه كل أسبوع مرة، والأمور كانت كويسة“.

وعبر الدكتور المشرف على حالة وائل الإبراشي الطبية عن صدمته من خبر وفاة الإعلامي المصري، موضحاً أن الراحل كان مستاء جداً من تداول الشائعات حول وفاته، وصرح: ”فوجئت النهارده برحيله وللأسف حالته النفسية مكنتش حلوة في فترة إصابته بسبب الشائعات على السوشال ميديا حول وفاته، وطلع معايا لايف من هاتفه الخاص وتكلم مع الناس عشان يطمئنوا على صحته، شائعات وفاته كانت تؤثر على حالته النفسية“.

يذكر أن وائل الإبراشي، يعتبر أحد أبرز مقدمي البرامج الفضائية في مصر خلال السنوات الماضية، سواء في فضائية ”دريم“، أو عبر شاشة التلفزيون المصري مؤخرًا بعد الاستعانة به في عملية التطوير الأخيرة.

والإبراشي من مواليد مركز شربين في محافظة الدقهلية، في 26 أكتوبر 1963، وعضو نقابة الصحفيين، حيث ترأس تحرير أكثر من صحيفة، من بينها ”صوت الأمة“.

وآخر برنامج قدمه الإبراشي قبل توقفه عن العمل، برنامج ”التاسعة“ عبر التلفزيون المصري، قبل إصابته بفيروس كورونا، وتليف جزء كبير من رئته خلال الشهور الماضية.

كما قدّم الإبراشي برنامج ”كل يوم“ خلفًا للإعلامي عمرو أديب، ومن قبله ”العاشرة مساء“ خلفًا لمنى الشاذلي على فضائية ”دريم“.