شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ديك كارسون المخرج الحائز على جائزة إيمي عن عمر 92 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن وفاة المخرج التليفزيوني ديك كارسون عن عمر يناهز الـ92 عامًا، وهو المخرج الحائز على جائزة إيمي وشقيق جوني كارسون، وهو مقدم برامج تليفزيونية وكوميدي أمريكي، قدم برنامج "ذا تونايت شو" لمدة 30 سنة من العام 1962 إلى العام 1992، حاصل على 6 جوائز إيمي.

ذا تونايت شو‏ هو برنامج حواري أمريكي في وقت متأخر من الليل يتم بثه من NBC Studios في مركز Rockefeller في مدينة نيويورك، وقد قدم العرض ستة فنانين كوميديين ستيف ألين، وجاك بار، وجوني كارسون، وجاي لينو، وكونان أوبراين، وجيمي فالون.

وكان المذيع جيمي فالون قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، COVID-19، وأكد أنه عانى من "أعراض خفيفة"؛ لأنه قام بأخذ التطعيمات الخاصة بـ فيروس كورونا من قبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وأعلن فالون مقدم برنامج Tonight Show عن إصابته من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور إنستجرام، موضحا حصوله على النتائج الإيجابية لفيروس كورونا في اليوم الأول من عطلة عيد الميلاد.

وعلق فالون على صورة لنفسه جالسًا بمفرده في غرفة العزل، مرتديًا قناعًا: قائلا "مرحبًا يا رفاق، في اليوم الأول من العطلة، كانت نتيجة الاختبار إيجابية بالنسبة لي لـ [COVID-19]، ولكننى بسبب التطعيم والتعزيزات المناعية التي أقوم بأخذها جعلني هذا محظوظًا بما يكفي لأعاني من أعراض خفيفة فقط".