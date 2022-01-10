شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وأصالة نصري وهانى رمزي ينعون الإعلامي وائل الإبراشي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على تقديم واجب العزاء في وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذى رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز الـ58 عاما، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا استمر لما يقارب العام.

وقد نشر النجم صلاح عبد الله صورة للراحل عبر حسابه الشخصي، وعلق: "وائل الإبراشي ومفاجأة أخرى صادمة وحزينة وليه صادمة رغم طول فترة مرضه؟ لأنه في آخر تواصل مع الفاضلة حرمه في نهاية العام الراحل للاطمئنان عليه قالتلي الحمد لله وائل بقي كويس جدا، ولكنه يا حبيبي يا وائل الموعد الذى لا مفر منه والحمد لله دائماً في كل حال ولا نملك الآن إلا الدعاء، يارب اجعل معاناته في ميزان حسناته واغفر له وارحمه واجعله من أهل الجنة بعفوك ولطفك وكرمك يا قادر يا كريم يا رحيم يا الله، وهوِّن علينا مفاجآت هذا العام يارب".



صلاح عبد الله

بينما حرص الفنان هانى رمزي على تقديم واجب العزاء وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام "خالص التعازي فى وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي وأنا شخصيا فتقده كصديق وأخ عزيز، عزائي لأسرته ولكل محبيه فى الوطن العربى".



هانى رمزي

كما حرصت النجمة السورية أصالة نصري، على تقديم واجب العزاء وكتب عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام قائلة "قدّيش خبر حزين ومؤلم لإنسان شعور كلّ حدا فينا إنّه منّ أهله، وكان إلي شرف معرفته وشفته من الرّاقين المثقفين الطيبين الله يرحمه ويعين أهله ويسكنه فسيح جنّاته ياربّ العالمين".



اصالة نصري

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي والذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.