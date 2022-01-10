شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الكاتبة إنجى علاء بكورونا وتعلق: الموضوع طلع صعب دعواتكم بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت الكاتبة والسيناريست إنجى علاء، بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "إيجابي كورونا، يا ريت أي حد اتعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل".





وأضافت إنجى علاء: "ربنا يحفظكم جميعا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير، وخلوا بالكم الـ rapid test في الأول طلع سلبي والـpcr وتحاليل الدم هي اللي طلعت إيجابي، فمحدش يعتمد على الـrapid test وربنا يشفي كل مريض".

يذكر أن آخر أعمال إنجى علاء مسلسل "كوفيد - 25" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من بطولة كل من: يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.