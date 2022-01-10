مجدي الهواري ينشر صورا من كواليس مسلسل "دايما عامر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج مجدي الهواري، صورًا من كواليس مسلسل "دايما عامر"، المقرر عرضه في السباق مسلسلات رمضان 2022.

ونشر "الهواري" الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "كنت النهاردة في رحلة لزيارة الأولاد، وتشرفت بمقابلة صاحب المدرسة، ومديرة المدرسة وبعض الأساتذة هيئة التدريس الأفاضل".

أضاف: "اتعرفت أيضاً على بعض أصدقاء ولادي كان يوم لذيذ.. مذكرات دايمًا عامر، رمضان 2022".

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، وهو من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.