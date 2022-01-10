إليسا ناعية وائل الإبراشي: "عمر صغير وعطاء استثنائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة إليسا، الإعلامي الكبير وائل الإبراشي الذي وافته المنية، يوم الأحد.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "كل التعازي للشعب المصري والعربي كله برحيل الإعلامي القدير وائل الإبراشي.. خبر محزن كتير كتير، خاصة بعمر صغير وبعطاء استثنائي.. الله يصبّر عيلته ومحبينه".

وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي، يوم الأحد، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام.

الإبراشي توفي عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي.