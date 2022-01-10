"إعلامي له حضور لافت".. نبيل الحلفاوي ينعى وائل الإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل مساء الأحد، متأثرًا إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا وائل الإبراشي، عشرة طويلة عبر صفحات روز اليوسف كصحفي متميز ثم عبر الشاشة كإعلامي له حضور لافت".

وأضاف: "بصادق الحزن ندعو له بالرحمة والمغفرة، وعسى أن يلهم الله أسرته ومحبيه الصبر والسكينة، خالص العزاء لهم ولزملائه وللساحة الإعلامية".

وتوفى الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام.

وتوفى الإبراشي عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي.