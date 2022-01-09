بعد 5 أشهر.. رحمة رياض تحصد مزيدًا من النجاح بأغنية “الكوكب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور 5 أشهر على طرحها لأغنية “الكوكب”، تستمر النجمة العراقية رحمة رياض بحصد نجاح كليب الأغنية الذي تم تصويره على شاطئ البحر رفقة زوجها الممثل ألكسندر علوم، الذي شارك في العمل دون أن يظهر بوجهه.

وحقق كليب “الكوكب” أكثر من 90 مليون مشاهدة بعد شهر من صدوره على قناة رحمة رياض الرسميّة في موقع يوتيوب.

وتتصدّر أغنية “الكوكب” منذ صدورها قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة، إذ تحتلّ المراتب الأولى في ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير ذكره أن أغنية “الكوكب” من كلمات ماهر العزاوي، وألحان علي صابر، وتوزيع محمد صابر.