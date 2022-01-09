شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين تتجه للإنتاج الغنائي خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، برئاسة الكاتب مدحت العدل، خوض تجربة الإنتاج الفني بجميع أشكاله، خلال الفترة القليلة المُقبلة، وذلك لطرح البديل الجيد للجمهور، وإنقاذ الساحة مما يحدث بها من تدني، وذلك حسب وصفها.

وأوضحت "المؤلفين والملحنين" في بيانٍ صحفي، أنّ "الجمعية عدلت في لائحتها ليصبح الإنتاج الفني والأدبي ضمن أنشطتها الأساسية، حيث اعتمدت الوزارة المختصة اللائحة الجديدة وأقرت العمل بها"، مؤكدة أنّ السبب الرئيسي لدخول عالم الإنتاج إلى عدم اتضاح الرؤية بين الجهات المُختلفة والتي نادت مؤخرًا لتضافر الجهود بشأن الارتقاء بالفن.

وقالت إنّ أعضاء الجمعية من مؤلفين وملحنين وناشرين قادرين على صناعة النجوم، لاسيما وأنها تضم أسماءً بارزة في عالم الفن، مشيرة إلى أنّ هناك اتصالات قائمة بين الجمعية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، خلال الفترة المُقبلة.

وكشفت الجمعية، عن أنها بصدد إنشاء منصة رقمية، حيث جرى الانتهاء من خطوات تأسيس البنية الرقمية لها، حيث تشمل جميع الأكواد الدولية لأعمال أعضائها ولأغانيهم الحالية والمستقبلية تمهيدًا للبدء في المشروع خلال أشهر بمجموعة من الأصوات الجديدة ثم بأصوات نجوم من أعضاء الجمعية.