شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر فى ذكرى رحيل حمادة إمام: أول مرة أسمع اسمي فى التليفزيون كان بصوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر، على إحياء ذكرى رحيل الكابتن حمادة إمام اليوم، ونشر قمر صور كاريكاتير لإمام وعلق من خلال فيس بوك الخاص به وعلق عليها بـ"أول مرة في حياتي اسمع اسمي في التليفزيون كان بصوت كابتن حمادة وكان ماتش اعتزال عصام مرعي وكنت أنا اللي كاتب الأغنية وفضل الله يرحمه يكرر اسمي ويصيتني عشان أنا كنت زميل حازم في المدرسة راجل مش هيتكرر الدعاء والفاتحة".



ايمن بهجت قمر

استعاد حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ذكرياته مع والده نجم القلعة البيضاء الأسبق، وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى المونديال" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: والدي دائماً كان عنده عادة أنه عندما يكون جالساً في أي مكان ويأتي أحد ليسلم عليه كان يقف ويطلب مني الوقوف، حتى لو شخص أصغر منه، كان يحب الاحترام جدًا والترحيب بالناس سواء كان يعرفهم أم لا.

أضاف: كان ينصحني دائمًا في الكرة، ويقول لي هناك الكثير من اللاعبين المميزين، لكن ليس كل اللاعبين محبوبين من الجماهير ويتذكرهم المشجعين "سهل أن تكون لاعب كرة ولكن عمرك ما هتكون محبوب إلا إذا رأت منك الجماهير أمراً مختلف"، عندما كنت أتحدث مع حكم أو أعترض كان يحذرني بعد العودة للمنزل ويطالبني ألا أفعل ذلك.

واصل: والدتي تنتقدني بقوة ولكن والدي لم يكن يحاول أن يضايقني ويقول لي لديك الأفضل، وعندما أتعرض لضغط كان يقف بجانبي ويدعمني، كان يأخذ عليه البعض في تصريحاته أنه "مبيحبش يزعل حد"، ولكن بعد وفاته وحزن الجماهير عليه تساءلت لماذا يجب أن تكون سبب في أنك تزعل الناس عشان تعجب ناس تانية، وأتمنى أن أكون مثله لا أريد أن أكون أي شئ سوى أن تحبني الجماهير.