رمضان 2022.. يسرا تبدأ تصوير مسلسل "أحلام سعيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأت الفنانة يسرا اليوم الأحد، تصوير مسلسل "أحلام سعيدة"، المقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان 2022.

ونشرت يسرا، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "توكلنا على الله، أول يوم تصوير مسلسل رمضان 2022، أحلام سعيدة -اسم مؤقت-".

وأضافت: "المسلسل من إنتاج العدل جروب، تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة".

مسلسل "أحلام سعيدة" يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، مع المخرج عمرو عرفة بعد 8 سنوات من إخراجه مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.