حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى على وفاة والدته برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان حسن الرداد الذكرى الأولى على وفاة والدته السيدة فادية الرداد.

ونشر الرداد صورًا تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الذكرى السنوية الأولى لوفاة قلبي وروحي، مش مصدق إن فات سنة على رحيلك يا أمي، الوقت بيجري وفي نفس اللحظة بتحس إنه بطئ جدا وكأن الثانية بقت ١٠٠ سنة".

وأضاف: "ما بتغيبيش عن عيني لحظة واحدة، والأيام غريبة قوي من غيرك، ربنا يرحمك وإن شاء الله في الجنة يا حبيبتي، بصراحة أنا مصدوم ومش عارف أكتب حاجة وحاسس إني متلخبط ومش عارف أقولك غير نفسى يجي اليوم اللي أشوفك تاني، بحبك ياللي قلبي أتخلق عشان يحبك، أرجو الدعاء للسيدة/ فادية الرداد ".

وأعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته السيدة فادية الرداد، في 10 يناير 2021.

وعُرض للفنان حسن الرداد مؤخرًا، مسرحية "في نص الليل" في موسم الرياض، وهي مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، بطولة النجوم:غادة عادل، محمد عبدالرحمن، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.