نسرين طافش تمارس الرياضة: "استثمر طاقتك في تطوير ذاتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت طافش في الفيديو وهي تمارس الرياضة من داخل صالة "الجيم"، وعلقت: "ركز على نفسك واستثمر طاقتك في تطوير ذاتك، أفعل كل شيء بشغف، وأحب نفسك أولا، ذلك هو سر السعادة بنجاح".

وكانت الفنانة نسرين طافش قد شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "المداح" وحقق العمل نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، حنان سليمان، خالد سرحان، جمال عبدالناصر، محمد عز، دنيا عبدالعزيز، محسن منصور، عمرو رمزي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.