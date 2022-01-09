خاص| سبح وسنج ومطاوي.. تعرف على مقتنيات متحف شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد عصام نجل الفنان شعبان عبدالرحيم أنه يواصل مع أسرته العمل على إقامة متحف يضم مقتنيات والده.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المتحف سيضم الكثير من مقتنيات شعبان عبدالرحيم، بينها: البدل، والساعات، والتكريمات، والهدايا، وحتى السبح والمطاوي والسنج التي يمتلكها".

بعد عامين من رحيل المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء النزاع بين أبنائه عصام وعبدالرحيم حول ميراثه، ووصول الأمر إلى حد تعدي الأخير على شقيقه الأكبر بالسب والقذف.

عصام في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على ما يحدث، وقال: "غالبية ما تردد مبالغ فيه، ولم يصل الأمر إلى التعدي".

وأضاف: "أخي عبدالرحيم وكل اخواتي فوق رأسي، والبعض للأسف حاول اللعب في دماغ أخي، ولكن الحمد لله لم ولن ينجحوا، ولم تصل كما تردد إلى خناقة وسب وقذف، حتى نجلس سويا للتصافي، مفيش حاجة حصلت من ده كله".

عصام تابع: "مفيش خلاف على الميراث مع أخواتي، ونستعد حاليا جميعا لاستكمال تجهيزات المتحف الخاص بالوالد".

جدير بالذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم توفي في 3 ديسمبر 2019.