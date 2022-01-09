سحر الشموع لجلب الحبيب والعروسة للإيذاء.. 10 طرق للمشعوذين فى أعمالهم السفلية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 07:17 مساءً - تتعدَّد أشكال وطرق وأنواع السِّحر، وبناءً على نوعه تظهر ماهيَّة طاقات السَّحرة، حيث إن أنواع السحرة وماهية طاقاتهم ترجع إلى الطريقة والأساليب التي يستخدمها السحرة في استعانتهم بالسحر.

يعرف السحر بثلاثة أنواع هى: السحر الأبيض والأسود والأحمر، والأخير أحد أنواع السحر الذى شاع استعماله هذه الأيام بسبب اعتقاد الكثيرين بقدرته الخارقة على حل جميع المشكلات، ويصنفه البعض بأنه السحر الأوسط الذى يستعمل فى أعمال الخير والشر معا على اعتبار أنه يقع فى المسافة بين السحر الأسود وهو السفلى المخصص للأعمال الشريرة وبين السحر الأبيض الذى يستخدم فى أعمال الخير، وآخرون ينفون وجود هذه التسمية فمن وجهة نظرهم أن السحر لا هو أبيض ولا أحمر بل كله سفلى أسود ويعتقدون بأن هذا الوصف ربما يرجع إلى كتابة بعض الأسحار بالزعفران والعشب الأحمر وكذلك بعض دماء الحيوانات.

ينقسم السحر بشكله العام إلى ثلاثة أقسام الأول هو سحر التخيل، وهو أن يعمـد الساحر إلـى القـوى المتخيلـة فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقى فيها أنواعـا من الخـيالات، ويندرج تحت السحر الحقيقي والتخيلي : 1- السحر الهوائي: يكون السحر معرضا لتيار الهواء فكلما مرت الريح زاد تأثير السحر، 2- السحر المائـي : يرمى السحر في البحار والأنهار والآبار وفي مجاري المياه ، 3- السحر النـاري: يوضع السحر في أو قرب مواقد النيران مثل التنور أو الفرن، 4- السحر الترابي: يدفن في التراب كالمقابر والطرقات والبيوت.

والثانى السحر المؤثر، وهذا النوع من أشد أنواع السحـر تداولا وأضرارا وله تأثير على المسحور في عقله وبدنه وقلبه، وهذا النوع من السحر عبارة عـن عزائـم ورقـى وعقــد وطلاسم شيطانية، والثالث السحر المجازي، وهذا النوع من السحر يقوم على الحيل الكيميائية وخفة اليد وعلى التمويـه والخداع والكذب على ضعاف العقول، وهو يعرف في زماننا هـذا بالشعـوذة والدجل، وسمى سحرا مجازا لاشتراكه في المعنى اللغوي للسحر، فهو مما خفي سببه ولطف مأخذه ودق وجرى مجرى التمويه والخداع.

وتحتوي ممارسة السحر على استخدام كلمات وأفعال وأشياء خاصة، ويمارس السعر باستخدام عبارات ينطلق بها عند أداء السحر وتؤدى الكثير من الحركات لإبراز التأثير المطلوب للسحر، وتشمل أدوات عمل السحر، النباتات وحجارة وأشياء أخرى، يفترض أنها تحمل قوى خارقة للعادة، اى من هذه الأدوات تسمى الفتش السحري.

وتعددت أشكال وأنواع السحر، بحسب اختلاف المجتمعات، ومن أشكال السحر المنتشرة وأشهرها في مصر:

حرز ملفوف بشعر المسحور أو المسحورة

بحسب موقع “الألوكة” هذا السحر هو عبارة عن عقد ورقى وتمائم، ومنه حجب وأبخرة وأدخنة ومنها ما يوضع في مفارق الطرق أو يلقى في البحار أو يدفن في القبور أو يدفن بالفلوت والبيوت الخربة وسنأتي عليها واحدة.

التمائم

عبارة عن أوراق أو قماش أو قطعة من جلد أو قطعة من معدن كتب عليها، بعض الطلاسم والرموز والحروف المقطعة والارقام والمربعات والدوائر والكلمات الغير معروفة والاستغاثات بالشياطين وشيء من القرآن فتلف بقطعة من جلد أو تحفظ في قطعة من معدن أو تخاط في قطعة من قماش أو يلف عليها بلاصق بلاستكي، فإذا عثر على مثل هذه الأعمال فإنها تأخذ وتقطع بأداة حادة مع النفث عليها أثناء القطع ثم إذا استخرجت تفك هذه الطلاسم مع النفث عليها ثم يضعها في إناء ثم يذيب الكتابة بالماء مع النفث على الماء ثم يسكب الماء وبهذه الطريقة يفك السحر، حسبما يوضح الموقع سالف الذكر.

سحر العروسة

بحسب الباحث ولد فكرى، يلتقط الساحر دمية ذات هيئة بشرية ويتناول دبوساً، ثم يبدأ، ببطء شديد، بغرس رأس الدبوس في أطراف الدمية بتأنٍ وصبر حتى يمل، ثم يلقي دميته في النار، و بحسب هذا السحر، فإن الراغب في إيذاء شخص ما يقوم بتصميم شكل رمزي له، سواء كان دمية من القماش، أو القش، أو الصلصال، أو الورق، ثم يؤدي بعض الطقوس المرتبطة بالجن أو الأرواح والكائنات الخفية غالباً، وبهذا، تصبح الدمية “فتيش” Fetish، وهي كلمة تعني “البديل”، بمعنى أنها تصبح مرتبطة بالمستهدف من العملية فيصيبه ما يصيبها.

ويقوم الساخر بغرس الدبابيس والأطراف الحادة لسعف النخل فيه، ليصيب المسحور بالألم، وأحياناً ينجح هذا الأخير في استنتاج هوية الساحر المكلف بتعذيبه.

سحر الشموع

وفقا لصفحة الراقى المغربى أبو ياسين، على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يعد سحر الشموع أحد أخطر أنواع الأسحار السفلية التي يقوم بها السحرة تنفيذا لطلبات بعض النساء، وهو ينتمي لأسحار التهييج والجلب والمحبة والتسليط، التي تسبب الكثير من الأمراض للمسحور، التي تصل الى حد النزيف والموت، بخلاف سلبها لعقل المسحور وتحويله الى عبد ذليل لمن قامت بسحره.

ويعد هذا السحر هو أسرع الأسحار في التنفيذ ولا يستغرق سوى بضع ساعات وبحد أقصى ثلاثة أيام ليتم المطلوب، ويستخدم هذه السحر فى 95% من الحالات لجلب الرجل جنسيا، وتأثيره عليه شديد حيث يتم الغاء عقله تماما ويصبح أسير الطالبة.

طريقة الأحرف المقطعة لكتاب الله

تعتمد هذه الطريقة على كتابة سور وآيات من كتاب الله عز وجل مقطعة ، وحال الانتهاء من كتابة السورة أو الآية يبدأ الساحر بتلاوة العزيمة الكفرية المحتوية على الطلاسم المتنوعة تقربا لتلك الأرواح الخبيثة التي تسارع لتنفيذ رغباته وتحقيق مطالبه.

طريقة التنكيس

تقوم هذه الطريقة على كتابة سور أو آيات من كتاب الله عز وجل منكوسة أي معكوسة فيكتب السورة أو الآية من آخرها إلى أولها، ومن ثم يبدأ بتلاوة العزيمة الشركية المحتوية على طلاسم معينة تقربا للشيطان وأتباعه فيطيعوا أمره وينفذوا رغباته.

وبحسب كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه: (يقوم الإنسان الطالب لسحر النفس بكتابة كلام الله تعالى بالنجاسة، وقد يقوم بقلب حروف (قل هو الله أحد)، أو قراءة (سورة يسن) بالمقلوب، أو غير ذلك مما يرضها الشيطان.

فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضها الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم، مثل: تغوير ماء من المياه، وإما أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة، وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس، وإما بإيذاء أحد يعاديه”.

سحر النجاسة

بحسب إحدى المدونات المغربية المهتمة بأعمال السحر، تعتمد هذه الطريقة على كتابة سور أو آيات من كتاب الله عز وجل بالنجاسات كدم الحيض والغائط والبول ونحو ذلك، ثم يبدأ بتلاوة العزائم التي تحتوى على طلاسم يتقرب بها إلى الشيطان وأعوانه، فيستحضر الأرواح الخبيثة على تلك الصفة فتأتمر بأمره وتطيعه فيما يريد.

قال ابن تيميه فى كتابه ” البيان المبين في أخبار الجن والشياطين: “ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة، وقد يكتبون حروف كلام الله – عز وجل – إما حروف الفاتحة، وإما حروف قل هو الله أحد، وإما غيرهما، بنجاسة إما دم، وإما غيره، وإما بغير نجاسة، أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان، أو يتكلمون بذلك، فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضها الشياطين، أعانتهم على بعض أغراضهم”.

السحر المشروب

السحر المشروب هو النوع الذى يدخل إلى البطن، ومنه إلى الدم حيث يقوم بالذهاب إلى المكان المراد إصابته، ويكــون هذا النوع من السحر بالأكل أو الشرب، ومن علامات السحر المأكول والمشروب سواد الوجـه خصوصاً وقت الرقية فإذا ما استفرغ السحر أشرق لونه واستنار وجهه، و يشتكي المسحور بالمأكول والمشروب بآلام في أسفل الظهر في منطقة العجز والعصعص ولعل ذلك بسبب وجود السحر في المستقيم (القولون).

السحر المرشوش

يعرف السحر المرشوش وهو أحد أنواع السحر التي ينفذها السحرة الفجار الأشرار، وهو من الأسحار السهلة التي يمكن تنفيذها في حق المسحور بعد أن يطأ ويخطو الشخص المقصود، والمستهدف بالسحر، والذي يتبعه الساحر للوصول إلى المسحور، الذي بدون أن يعلم يطأ بقدمه على مادة السحر التي قد تكون بودرة أو تراب أو مادة سائلة كالماء مثلا ترش في المكان الذي يعتاد المسحور السير فيه، وذلك بعد أن يعزم الساحر عليه من نفسه الخبيث بمجموعة من التعاويذ السحرية لجلب خادم هذا النوع من السحر.

سحر الحيوانات

منذ قديم الأزل يتم استخدام عدد كبير من الحيوانات فى أعمال السحر الأسود والشعوذة، فكان الفراعنة يستخدمون القطط فى السحر، فكانوا يحنطوها ويدفنونها مع جثث الموتي لحمايتهم من الارواح الشريرة، أما الكلاب فتعد من أهم الحيوانات المستخدمة في السحر الأسود خاصه الكلاب، وتستخدمه الساحرات في الجلب، وعين الكلب الميت للانتقام!.

أما سحر الماعز فهو من أقوي أنواع السحر، وتستخدم لغرض الربط وتفريق الأزواج وشعر الماعز الأسود في تعويذة لمنع الفتاة عن الزواج، كما أنه واحد من أشهر أنواع السحر شيوعا فى الملاعب الأفريقية، حيث يستخدمه عدد من الفرق الأفريقية لتحقيق الفوز، والماعز عموما من أكثر الحيوانات استخداما في السحر الأحمر.