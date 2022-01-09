سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن عمرها الحقيقي

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 06:57 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ” سميرة سعيد ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة عيد ميلادها ال 64 الذي يوفق يوم غد الإثنين .

وكتبت سميرة سعيد في تعليقها على الصور : ” في كل يوم أستيقظ فيه بصحة جيدة أقول الحمد لله .. غدًا عيد ميلادي الـ64 ” .

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين حرصوا في تعليقاتهم على معايدة النجمة سميرة سعيد بعيد ميلادها .. كما أعربوا عن حبهم لها وإعجابهم بإطلالتها .