كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 06:57 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ” سميرة سعيد ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة عيد ميلادها ال 64 الذي يوفق يوم غد الإثنين .
وكتبت سميرة سعيد في تعليقها على الصور : ” في كل يوم أستيقظ فيه بصحة جيدة أقول الحمد لله .. غدًا عيد ميلادي الـ64 ” .
ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين حرصوا في تعليقاتهم على معايدة النجمة سميرة سعيد بعيد ميلادها .. كما أعربوا عن حبهم لها وإعجابهم بإطلالتها .
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن عمرها الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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