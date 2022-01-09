منة شلبي: لهذا السبب أحب العمل مع أحمد عز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة المصرية منة شلبي، أنها لم تخش الظهور بشخصية شريرة في فيلم “الكاهن”، لأنها تعمل مع المخرج شريف عرفة، الذي يمتلك تاريخاً عظيماً، مبينة أن هذا جعلها تشعر أنها في يد أمينة، وعقبت أنها ظهرت بشكل مخيف حتى تتكامل عناصر نجاحه.

وأضافت منة شلبي، في تصريحات خاصة لـ”زهرة الخليج”، أنها بذلت مجهوداً كبيراً مع نفسها لكي لا تحكم على الشخصية، لأنه إذا حكمت عليها لن تستطيع تقديمها، موضحة: “حاولت ألا حكم عليها لأني لازم أحب الشخصية حتى لو وحشة، وحاولت كمان ألا أشتمها لأنها شخصية صعبة جداً، وأعتقد أي حد هيشوف الفيلم يتمنى الشخصية دي تتحرق”.

وأشارت منة شلبي، إلى أنها بذلت مجهوداً كبيراً في الفيلم بشكل عام، لأن وضع المكياج كان يستغرق نحو 8 ساعات، بجانب مشاهد الركض.

ونوهت بأنها لم تتعرض لأي إصابات خلال تصوير الفيلم، لأن المخرج شريف عرفة كان يجري بروفات كثيرة قبل التصوير.

واستطردت منة شلبي، أنها تحب العمل مع الفنان أحمد عز، لأن اختياراته في الأفلام السينمائية جيدة ومهمة، ودائماً ما يعمل مع مخرجين كبار، ويقدم أفلاماً مهمة، بالإضافة إلى أن كواليس العمل معه رائعة وراقية، بجانب أنه دائماً ما يرغب أن يرى زملائه في العمل جيدين، معقبة: “أنا فاكرة أثناء تصوير الفيلم كنت تعبانة وهو حاول يحمسني عشان أشتغل”.