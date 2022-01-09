شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يحيى الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته بمجموعة صور ورسالة مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسن الرداد، على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدته فادية الرداد، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، عدة صور لهما من إحدى رحلاتهما الأوروبية وفى الأراضي السعودية لقضاء مناسك العمرة سويًا، ليوجه لها رسالة مؤثرة في الذكرى الأولى لرحيلها.

وكتب الرداد على البوست الذى نشره منذ قليل: "الذكرى السنوية الأولى لوفاة قلبي وروحي، مش مصدق إن فات سنة على رحيلك يا أمي، الوقت بيجرى وفى نفس اللحظة بتحس إنه بطيء جدًا وكأن الثانية بقت 100 سنة"، وأضاف الرداد: "ما بتغيبيش عن عيني لحظة واحدة، والأيام غريبة قوى من غيرك، ربنا يرحمك وإن شاء الله فى الجنة يا حبيبتي، بصراحة أنا مصدوم ومش عارف اكتب حاجة وحاسس إني متلخبط ومش عارف أقولك غير نفسي يجي اليوم اللي أشوفك تانى، بحبك يا للي قلبي اتخلق عشان يحبك، ارجو الدعاء للسيدة/ فادية الرداد".

يتهم الفنان حسن الرداد فى جريمة قتل خلال أحداث فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، المنتظر عرضه فى جميع دور العرض، حيث يظهر فى دور صاحب معرض سيارات ويواجه العديد من المشاكل وتتوالى الأحداث فى اطلر درامى مشوق.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب حسن الرداد كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



الفنان حسن الرداد ووالدته الراحلة



الرداد ووالدته الراحلة



حسن الرداد ووالدته الراحلة

وكان أبطال فيلم "تحت تهديد السلاح" قد أستأنفوا التصوير في شهر يوليو الماضى، بعد فترة من التوقف بسبب سفر بعد الأبطال والظروف التي مر بها بطل الفيلم حسن الرداد بوفاة حماته دلال عبد العزيز، وتم تصوير عدد من المشاهد في الشيخ زايد، قبل توقف الفيلم مرة أخرى بسبب انشغال المخرج بمسلسله "إجازة مفتوحة".

ويشارك الفنان حسن الرداد فى مسرحية "في نص الليل"، بطولة غاده عادل، ومحمد عبد الرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.