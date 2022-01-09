شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مها أبو عوف تستقبل المعزين فى منزل العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت أسرة الفنانة الراحلة مها أبو عوف تستقبل المعزين فى منزل العائلة، خاصة أنها لم تقم عزاء للفنانة واكتفت بالعزاء على المقابر.

وودع الفنانة مها أبو عوف عدد من الفنانين على رأسهم إلهام شاهين، دنيا سمير غانم، ريهام عبد الغفور، أشرف زكى، المخرج عمرو عرفة، المنتج محمد العدل، أيمن عزب، منير مكرم.

وتوفيت الفنانة مها أبو عوف مساء الأربعاء، داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، حتى أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.

يذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل "الحرير المخملى"، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.